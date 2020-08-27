Selin vurduğu Giresun Dereli’de Kaymakam değişimi

Giresun'da geçtiğimiz günlerde sağanak yağış ardından sel felaketi meydana gelmiş, çok sayıda kişi yaşamını yitirirken kayıplar aranmaya başlanmıştı.

Selden en çok etkilenen ilçelerin başında Dereli yer alırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla ilçede flaş bir değişiklik yaşandı.

YER DEĞİŞTİRDİLER



Dereli Kaymakamı Emre Yeşilbaş'ın yerine Erzincan Kemaliye Kaymakamı Murat Atıcı getirildi. Yeşilbaş ise Kemaliye İlçesi'nin Kaymakamlığı'na görevlendirildi.

DEPREM DÖNEMİ ADINI DUYURDU



Bilindiği gibi Kaymakam Atıcı, Elazığ Depremi ardından Kemaliye'de ekiplerin organizasyonu kapsamında başarı sağlayarak adını duyurmuştu.

Sabah/ Sema Alim Dalgıç