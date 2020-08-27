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    • 27.08.2020 10:35
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    in vurduğu Dereli’de Kaymakam değişimi

    ’da yaşanan felaketinden en çok etkilenen Dereli İlçesi’nde flaş bir değişiklik yaşandı. ’nun kararıyla İlçe Kaymakamı Emre Yeşilbaş’ın yerine getirildi. Atıcı, i ardından Kemaliye’de ekiplerin organizasyonu kapsamında başarı sağlayarak adını duyurmuştu. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın özel haberi...

    Selin vurduğu Giresun Dereli’de Kaymakam değişimi

    'da geçtiğimiz günlerde sağanak yağış ardından felaketi meydana gelmiş, çok sayıda kişi yaşamını yitirirken kayıplar aranmaya başlanmıştı.

    Selden en çok etkilenen ilçelerin başında Dereli yer alırken 'nun talimatıyla ilçede flaş bir değişiklik yaşandı.

    YER DEĞİŞTİRDİLER

    Dereli Kaymakamı Emre Yeşilbaş'ın yerine getirildi. Yeşilbaş ise Kemaliye İlçesi'nin Kaymakamlığı'na görevlendirildi.

    DEPREM DÖNEMİ ADINI DUYURDU

    Bilindiği gibi Kaymakam Atıcı, i ardından Kemaliye'de ekiplerin organizasyonu kapsamında başarı sağlayarak adını duyurmuştu.

    Sabah/ Sema Alim Dalgıç

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