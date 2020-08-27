Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.08.2020 19:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.08.2020 19:17
    ABONE OL

    Son dakika: nu paylaştı

    Son dakika haberi... 27 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu payaştı. Koca açıklamasında, "Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak. " ifadelerine yer verdi.

    Bakan Koca vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu payaştı.

    Koca açıklamasında, "Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak." ifadelerine yer verdi.

    DÜNKÜ VERİLER

    Detaylar gelecek...

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Ağustos koronavirüs vaka tablosunu paylaştı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri