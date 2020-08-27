Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu payaştı.

Koca açıklamasında, "Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak." ifadelerine yer verdi.