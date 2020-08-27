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    • 27.08.2020 16:17
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    Son dakika: Ataşehir'de ormanlık alanda çıktı!

    Son dakika haberine göre, Ataşehir'de ormanlık alanda çıktı. ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın söndürme helikopteri de havadan çalışmalara katıldı. Kontrol altına alınarak söndürülen yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

    Ataşehir'de ormanlık alanda çıkan söndürüldü.

    Ferhatpaşa Yolu Caddesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi.

    Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, ve Ataşehir itfaiye ekipleri karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopteri de havadan çalışmalara katıldı.

    Kontrol altına alınarak söndürülen yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

    Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul Ataşehir'de ormanlık alanda yangın çıktı!
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