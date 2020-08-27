





"OTOBÜSÇÜLER PARK OLARAK KULLANIYOR VE KİRLETİYORLAR"

Otogarın üst kısmında otobüs şoförlerinin kirlettiğini belirten Şaban Parmaksız, "Sürekli kirli oluyor burası, belediye ekipleri arada temizliyor ama genelde kirli bir görüntüsü var. Şehir dışından gelen otobüsçüler park olarak kullanıyor burayı ve kirletiyorlar. Bu duruma tabi üzülüyoruz. Vatandaşlar çöplerini konteynıra atmaktansa dışarı atıyorlar. Bu durum bizi son derece rahatsız ediyor, çevremizi temiz tutmamız lazım. Otogarın yenilediler biraz ancak çevresinde bir şey değişmedi" dedi.