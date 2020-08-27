Musa Dinç kimdir, kaç yaşında, nereli? Musa Dinç Gül ve Düşün kitabı sosyal medyada gündem oldu. Çocuk kitabında tecavüz hikayelerinin yer aldığı satırlara imza atan yazar Musa Dinç kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Musa Dinç kitapları nelerdir?
ÇOCUK KİTABINDA SKANDAL İFADELER!
'Gül ve Düşün' isimli çocuklara yönelik hikaye kitabındaki skandal ifadeler büyük tepki çekti.
YAZAR ÖZÜR DİLEDİ
Musa Dinç sosyal medya hesabından tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, "Erdemli bir davranış sergileyerek özür diledim, kitap satış dışı tutuldu. Yayınevi ve benim elimde olanları imha ettik. Hakaret ve küfürler suç teşkil ediyor. Beni tanıyan ve bilenler nasıl bir insan olduğumu herkes biliyor" ifadelerini kullandı.
MUSA DİNÇ KİMDİR?
Şair, yazar, editör ve sağlık eğitimcisi Musa Dinç, 7 Ocak 1960 yılında Diyarbakır'ın Çınar İlçesine bağlı Aşağı Konak Köyünde dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır'da tamamlamış, bir yıl Diyarbakır Öğretmen Lisesi'nde okumuştur.
1982 yılında Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Sağlık Memurluğu Bölümünü, 1986 yılında Anadolu Üniversitesi, AÖF İş İdaresi lisans Programını, 1992 yılında Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü Toplum Sağlığı Bölümü'nü birincilik ile bitirmiştir.
2000-2008 yılları arasında Diclem Sahaf'ı kurarak yayıncılık ve editörlük hizmetlerinde bulunan Musa Dinç, 2008 yılında yayıncılığı bırakarak, tercihini editörlükten yana kullanmıştır. Aykırı Sanat, Damar, Öğretmen Dünyası dergilerinin Diyarbakır temsilciliklerini yürütmüştür.
Diyarbakır Sanatçılar ve Edebiyatçılar Derneği, Çukurova Yazarlar Derneği ve Türkiye Edebiyatçılar Derneği Yönetim Kurulunda görev alan yazar 2008 yılında Erzurum Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü'nde Alan değişikliği kursuna katışarak Sağlık-Tıbbi Laboratuvar Bölüm Öğretmeni olmuştur.
Şiir, öykü ve makaleleri çeşitli Gazete ve Dergilerde yayımlanan Musa Dinç, 2010-2011 yılları arasında Orhan Kemal Öykü Yarışmasında Seçici Kurul Üyeliği ve 2010 yılında Kaygısız Abdal Öykü Yarışmasında Jüri Üyeliğinde bulunmuştur.