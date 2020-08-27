Musa Dinç kimdir, kaç yaşında, nereli? Musa Dinç Gül ve Düşün kitabı sosyal medyada gündem oldu. Çocuk kitabında tecavüz hikayelerinin yer aldığı satırlara imza atan yazar Musa Dinç kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Musa Dinç kitapları nelerdir?

ÇOCUK KİTABINDA SKANDAL İFADELER!

'Gül ve Düşün' isimli çocuklara yönelik hikaye kitabındaki skandal ifadeler büyük tepki çekti.

YAZAR ÖZÜR DİLEDİ

Musa Dinç sosyal medya hesabından tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, "Erdemli bir davranış sergileyerek özür diledim, kitap satış dışı tutuldu. Yayınevi ve benim elimde olanları imha ettik. Hakaret ve küfürler suç teşkil ediyor. Beni tanıyan ve bilenler nasıl bir insan olduğumu herkes biliyor" ifadelerini kullandı.

MUSA DİNÇ KİMDİR?

Şair, yazar, editör ve sağlık eğitimcisi Musa Dinç, 7 Ocak 1960 yılında Diyarbakır'ın Çınar İlçesine bağlı Aşağı Konak Köyünde dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır'da tamamlamış, bir yıl Diyarbakır Öğretmen Lisesi'nde okumuştur.