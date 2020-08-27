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    • 27.08.2020 11:57
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan cami katliamcısı paylaşımı!

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ’daki cami katliamcısı 'ın cezası alması ile ilgili "Tüm insanlığa tehdit olan İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığını ancak hep birlikte yenebiliriz” dedi.

    Çavuşoğlu'ndan cami katliamcısı Tarrant paylaşımı!

    Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Christchurch'te Zekeriya Tuyan dahil 51 kardeşimizi katleden terörist, Yeni Zelanda'daki en ağır ceza ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Bu hain saldırıda ölenleri rahmetle anıyorum. Tüm insanlığa tehdit olan İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığını ancak hep birlikte yenebiliriz." ifadelerini kullandı.

    YENİ ZELANDA TARİHİNDEKİ EN AĞIR CEZA
    15 Mart 2019'da Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi de yaralayan terörist Tarrant, karar duruşmasında, 51 , 40 ayrı cinayete teşebbüs ve bir terörizm suçundan hüküm giyerek, şartlı tahliye olmaksızın cezasına çarptırılmıştı.

    Hakim Cameron Mander, kararı açıklamadan önce terörist Tarrant'a hitaben, "Sen merhametsizsin. Yaralıların canının bağışlanma feryadını bile dinlemedin. Ölene kadar tutuklu kalsan bile sana verilen cezanın gerekliliğini yerine getirmeyecektir." sözlerini dile getirmişti.

    Terörist Tarrant'ın cezası, tarihinde şimdiye kadar verilmiş en ağır ceza olmuştu.

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