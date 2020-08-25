



İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ

Ateş eden iki şüpheli olay yerinden kaçtı, yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine asayiş, özel harekat ve olay yerine inceleme ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince çevrede incelemede bulunuldu ve kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.