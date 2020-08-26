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    • 26.08.2020 11:08
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    Son dakika: Bakan Ruhsar Pekcan duyurdu: 540 kilogram kokain ele geçirildi

    Son dakika haberine göre, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'nde bir limanda 540 kilogram ağırlığında kokain ele geçirildiğini açıkladı. Pekcan yaptığı açıklamada, "Bu başarıda emeği geçen ve gece gündüz büyük bir özveriyle çalışan bütün ekibimizi can-ı gönülden kutluyorum." dedi.

    540 kilogram kokain ele geçirildi
    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'nde bir limanda 540 kilogram ağırlığında kokain ele geçirildiğini açıkladı.

    Bakan Pekcan'ın açıklaması şöyle:

    Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Kocaeli'de, bir limanda bulunan konteynerin içerisinde toplam 540 kg ağırlığında kokain ele geçirildi.

    TEK SEFERDE EN BÜYÜĞÜ
    Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız, Kocaeli'nde gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirdiği yarım tonu aşkın kokain ile, tek seferde müstakilen yaptığı en büyük miktardaki kokain yakalamasına imza attı. Bu başarıda emeği geçen ve gece gündüz büyük bir özveriyle çalışan bütün ekibimizi can-ı gönülden kutluyorum.


    Ayrıntılar geliyor...

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