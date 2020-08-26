Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 26.08.2020 09:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.08.2020 09:26
    ABONE OL

    'de uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

    'de il jandarma ekipleri tarafından iki mahallede eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alınarak işlemler için karakola götürüldü.

    İzmir'de uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

    'in Bayındır ilçesinde düzenlenen operasyonda 56 kilogram esrar, 82 kök Hint keneviri, 550 gram kenevir tohumu ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Bayındır ilçesi Arıklı ve Yeşilova mahallelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyonda, 56 kilogram esrar, 550 gram kenevir tohumu, 82 kök Hint keneviri ve iki ruhsatsız pompalı tüfek, 138 tüfek fişeği ile bir hassas terazi ele geçirildi.

    Gözaltına alınan E.D. ve B.Y, işlemleri için karakola götürüldü

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam İzmir'de uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri