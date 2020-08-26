Her köşesi ayrı bir tabii ve tarihi özellik taşıyan ülkemizde hali hazırda 44 milli park bulunduğunu vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli "Milli parklarımızın bir kısmı ise tarihi milli park statüsü ile korunuyor. Bu statü de yer alan sahalarımızın tarihi, arkeolojik ve kültürel kaynakları içerisinde barındırması; kültürel ve tarihi olayların tanıklık eden yerler olmaları hasebiyle de ayrıca önem arz ediyor" diye konuştu.