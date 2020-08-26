KYK yurt burs başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt burs başvurusu ne zaman başlayacak?

KYK yurt burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK yurt burs başvurusu nasıl yapılır? 2020 YKS tercih sonuçları açıklandı ve öğrenciler barınma için KYK yurtları hakkında araştırma yapmaya başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından belirlenen tarih aralığında KYK yurt ve burs başvurusu yapılabiliyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yurt, burs ve kredi başvuruları yılın belirli dönemlerinde alınıyor. Bu yılki başvurular için tarih henüz duyurulmadı. Tarih açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz. Başvuruların üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra birkaç hafta içinde duyurulması bekleniyor.