Grip aşısı fiyatı ne kadar? Grip ve zatürre aşısı nerede yaptırılır? 2020 aşı fiyatları!

Grip aşısı fiyatı ne kadar oldu? 2020 grip aşısı fiyatı ne kadar sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Bu yıl grip aşısı ve zatürre aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlar aşı fiyatlarını merak ediyor. Grip aşısı nerede yaptırılır sorusu da araştırılan bir diğer konu oldu. Grip aşıları sayesinde, aşılamadan iki hafta sonra vücut antikor üretmeye başlıyor. Bu antikorlar sayesinde vücut aşıya karşı daha dayanıklı bir hale geliyor.

GRİP AŞISI FİYATI NE KADAR OLDU?

Grip aşısı fiyatı geçtiğimiz yıl 72 TL olarak belirlenmişti. Bu yılki grip aşısı fiyatının ne kadar olacağı ise şu an için belirsiz.

GRİP AŞISI NEREDE YAPTIRILIR?

Aşının yapılması için en ideal dönem Ekim, Kasım ve Aralık aylarıdır. Virüs salgınından korunmak için yapılan grip aşısının etkisi yapıldıktan 2-3 hafta sonra ortaya çıkar. Grip aşısı olanların bazılarında seyrek olarak kaşıntı, kabartı ve kızarıklıklar görülebilir. Grip aşısı yapılanlarda çok ender olmakla beraber, uyuşmalar, havale nöbetleri görülebilir. Grip aşıları eczanelerde ve tüm sağlık kuruluşlarında yapılabiliyor.