Grip aşısı fiyatı ne kadar? Grip ve zatürre aşısı nerede yaptırılır? 2020 aşı fiyatları!

Grip aşısı fiyatı ne kadar oldu? 2020 grip aşısı fiyatı ne kadar sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Bu yıl grip aşısı ve zatürre aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlar aşı fiyatlarını merak ediyor. Grip aşısı nerede yaptırılır sorusu da araştırılan bir diğer konu oldu. Grip aşıları sayesinde, aşılamadan iki hafta sonra vücut antikor üretmeye başlıyor. Bu antikorlar sayesinde vücut aşıya karşı daha dayanıklı bir hale geliyor.
GRİP AŞISI FİYATI NE KADAR OLDU?
Grip aşısı fiyatı geçtiğimiz yıl 72 TL olarak belirlenmişti. Bu yılki grip aşısı fiyatının ne kadar olacağı ise şu an için belirsiz.
GRİP AŞISI NEREDE YAPTIRILIR?
Aşının yapılması için en ideal dönem Ekim, Kasım ve Aralık aylarıdır. Virüs salgınından korunmak için yapılan grip aşısının etkisi yapıldıktan 2-3 hafta sonra ortaya çıkar. Grip aşısı olanların bazılarında seyrek olarak kaşıntı, kabartı ve kızarıklıklar görülebilir. Grip aşısı yapılanlarda çok ender olmakla beraber, uyuşmalar, havale nöbetleri görülebilir. Grip aşıları eczanelerde ve tüm sağlık kuruluşlarında yapılabiliyor.
GRİP AŞISI YAN ETKİLERİ NELERDİR?
Grip aşısı sonrası %15-20 oranında aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşabilir.
Tüm vücudu etkileyen yan etkiler ise son derece nadirdir (%1'in altında) ve ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi yan etkiler (eğer görülürse) aşıdan 6-12 saat sonra başlamakta ve 1-2 gün içinde kendiliğinden geçmektedir.
Her biyolojik üründe olduğu gibi grip aşısı uygulanmasından sonra da alerjik reaksiyon görülebilir.
Grip aşısı sonrası grip hastalığının görülmesi genellikle tesadüfen olabilir. Grip aşısı teknik olarak inaktive yani ölü bir virüs aşısı olduğundan vücuda canlı virüs verilmediğinden aşıya bağlı grip hastalığı oluşamaz.
Aşıların her zaman tam teşekküllü sağlık merkezlerinde veya hekim kontrolünde uygulanması önerilir.
GRİP AŞISI ETKİLERİ NELERDİR?
Grip aşıları, aşılamadan yaklaşık iki hafta sonra vücutta antikorların gelişmesine neden olur. Bu antikorlar, aşının yapılmasında kullanılan virüsler ile enfeksiyona karşı koruma sağlar.
Mevsimsel grip aşısı, araştırmaların işaret ettiği influenza virüslerine karşı, önümüzdeki sezon en yaygın olarak kullanılacağını gösteriyor. Dünyadaki çoğu grip aşısı dört farklı grip virüsüne ("dört değerlikli") karşı koruma sağlar; bir influenza A (H1N1) virüsü, bir influenza A (H3N2) virüsü ve iki influenza B virüsü. Ayrıca üç farklı grip virüsüne ("üç değerlikli") karşı koruma sağlayan bazı grip aşıları da vardır; bir influenza A (H1N1) virüsü, bir influenza A (H3N2) virüsü ve bir influenza B virüsü. Üç değerlikli aşılardan ikisi, daha güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturmak için 65 yaş ve üstü kişiler için özel olarak tasarlanmıştır.
GRİP AŞISI KORONADAN KORUR MU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, grip ve zatürre aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, uzmanların grip ve zatürre aşısı yaptırılması yönündeki tavsiyelerine ilişkin soru üzerine, herkesin aşı olması gibi bir durumun dünyada söz konusu olmadığını ve bunun önerilmediğini söyledi.
Dünyada böyle bir üretimin de söz konusu olmadığına işaret eden Koca, "Bilim Kurulunda bu konu gündeme geldi. Özellikle kimlere aşı yapılma zorunluluğunun olduğunu genel olarak biliyoruz ama Kovid döneminde kimler daha riskli olabilir, bununla ilgili çalışma yapılıyor olacak. Zannediyorum bu bir iki hafta içerisinde netleşmiş olur." diye konuştu.
Grip aşısının kimlere uygulanacağının genel kriterlerinin bilindiğinin altını çizen Koca, "Bu yıl Kovid'in yaygın görüleceğini bildiğimiz için Kovid nedeniyle daha çok risk taşıyan hangi hasta grubu olabilir, bununla ilgili Bilim Kurulumuz bir çalışma yapıyor. " ifadelerini kullandı.