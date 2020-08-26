Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.08.2020 11:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.08.2020 11:47
    ABONE OL

    'te dev operasyon! Tam 980 polis katıldı: 22 gözaltı!

    'te İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği 980 polisin katılımıyla 6 mahallede 12 saat süren narkotik ve asayiş operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda; 2 kilo 907 gram esrar, 1 kilo 257 gram metamfetamin, 453 gram eroin, 351 gram bonzai, 441 hap, 7 hassas terazi, 6 tabanca ile 2 pompalı tüfek ele geçirilirken, 22 kişi de gözaltına alındı.

    Tam 980 polis katıldı: 22 gözaltı!

    İl Emniyet Müdürlüğü, kentte huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla Bey, Hacıbaba, Nurtepe, Vatan, Beydilli ve Düztepe mahallelerinde 12 saat süreyle narkotik ve asayiş operasyonu düzenledi.

    Suç işlenmesinin önlenmesine yönelik ve 'torbacı' olarak adlandırılan satıcılarını kapsayan operasyona, aralarında özel harekatçıların da olduğu 980 polis katıldı.

    Helikopter destekli ve dedektör köpeklerin kullanıldığı operasyonlarda; 32 ev 48 umuma açık yer, 655 araç ile 1870 kişinin üzerinde arama yapıldı.

    Operasyonda; 2 kilo 907 gram esrar, 1 kilo 257 gram metamfetamin, 453 gram eroin, 351 gram bonzai, 441 uyuşturucu hap, 7 hassas terazi, 6 tabanca ile 2 pompalı tüfek ele geçirilirken, 22 kişi de gözaltına alındı.

    Emniyette sorgularına başlanan şüphelilerin, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Gaziantep'te dev operasyon! Tam 980 polis katıldı: 22 gözaltı!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri