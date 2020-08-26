Casus belli nedir? Casus belli ne demek? Tarihte casus belli örnekleri!

Casus belli ne demek? Casus belli nedir? Türkiye ve Yunanistan arasında Akdeniz'de sular ısınmaya devam ederken, Yunanistan'ın hazırladığı yasa tasarısı ile gündem hareketlendi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, parlamentoda, İtalya ve Mısır ile imzalanan MEB anlaşmaların tartışıldığı oturumda açıklamalarda bulundu. Miçotakis, hükümetin İyon Denizi'ndeki karasularını 12 deniz miline çıkaran bir yasa tasarısını sunacağını söyledi. İyon Denizi, Yunanistan'ın batı kıyısı ile İtalya arasında kalıyor. Bu durumun Türkiye için "casus belli" olacağı belirtiliyor. Peki, casus belli nedir? Casus belli ne demek?
OYLAMA YAPILACAK!
Parlamentodan yapılan açıklamada, iki ülkeyle imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmaları için bugün yapılması planlanan oylamanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenmesine karar verildiği belirtildi. Oylamanın, yarın yerel saatle 15.00-20.00'de 60'ar milletvekilinden oluşan gruplar halinde yapılacağı belirtildi.
Atina yönetimi, 9 Haziran'da İtalya, 7 Ağustos'ta ise Mısır ile MEB anlaşmaları yapmıştı.
Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasındaki MEB anlaşmasına ilişkin, "İmzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız, sahada ve masada ortaya konacaktır." açıklamasında bulunmuştu. Kahire ile Atina yönetimleri arasında imzalanan sözde anlaşma, 18 Ağustos'ta Mısır Meclis Anayasa ve Yasama Komisyonu tarafından onaylanmıştı. Bu anlaşmalar, geçen hafta oylama öncesi komisyonların incelemesi için Yunan Parlamentosuna sunulmuştu.
300 sandalyeli Yunan parlamentosunda iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi, 158 milletvekiliyle salt çoğunluğu elinde bulunduruyor. Ana muhalefet partisi Syriza'nın 86, Değişim Hareketi Partisinin 22, Yunanistan Komünist Partisinin 15, Yunan Çözümü Partisinin 10 ve son olarak Mera25 Partisinin 9 sandalyesi bulunuyor.
Muhalefet partilerinin Mısır ile yapılan MEB anlaşmalarına "çekimser" veya "hayır" oyu kullanması bekleniyor ancak salt çoğunluğu elinde bulunduran iktidar partisinin oylarıyla bu anlaşmanın Parlamentodan geçmesi bekleniyor.
CASUS BELLİ NEDİR?
"Casus belli" uygulaması, bir ülkenin savaşa girme nedenini belirtmek için kullanılan uluslararası ilişkiler terimi olarak kullanılıyor. Bazı uluslararası ilişkilerciler ise bu terimi 'savaş nedeni' olarak tanımlıyor.
CASUS BELLİ ÖRNEKLERİ NELERDİR?
ABD'nin Irak'a saldırmasının casus bellisi, Irak'ta olduğu ileri sürülen kitle imha silahlarıydı. I. Dünya Savaşı'nda casus belli, 28 Haziran 1914'te Saraybosna'da, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun veliaht prensi Franz Ferdinand'ın bir Sırp öğrenci tarafından öldürülmesiydi.
Türkiye, 8 Haziran 1995'te aldığı bir kararla, Yunanistan'ın 31 Mayıs 1995'te aldığı karasularını 6 milden 12 mile çıkarma kararını uygulaması durumunda bunu casus belli sayacağını ilan etmiştir.1976 yılında MTA Sismik 1 (Hora gemisi) Ege'de petrol ararken Türkiye; Yunanistan'ın karasularının 12 mil olmadığını, uluslararası sularda petrol arayan Hora gemisine müdahale edilmesinin "casus belli" sayılacağını ilan etmişti.