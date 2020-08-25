İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları ileri sürülen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek suçundan, 24-25 Ağustos 2020 tarihlerinde Van merkezli Amasya, İstanbul, Edirne ve İzmir illerinde operasyon icra edilmiş olup, 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürerken, bölgedeki operasyonlar ise devam ediyo