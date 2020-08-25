NİHAİ RAPORDA BENZER KAZALAR OLMASIN DİYE ÖNERİ VE TEDBİRLER AÇIKLANACAK

24 sayfalık taslak raporun sonuç bölümünde kaza araştırma ve inceleme çalışmalarının halen devam etmekte olduğu belirtildi. İhtiyaç duyulan çalışmaların tamamlanması sonrası, benzeri kazaların önlenmesi amacıyla öneri ve tedbirleri de içeren hava aracı kazası nihai raporunun hazırlanacağı öğrenildi. Raporda bu süreçte tespit edilecek öneri ve tedbirlerin ivedilik arz etmesi halinde ise nihai raporun yayımı beklenmeden, söz konusu önlemlerin alınması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşımda bulunulacağı da vurgulandı.