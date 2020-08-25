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    • 25.08.2020 17:20
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    Son dakika: Tekneyle kaçmaya çalışan 7 şüphelisi yakalandı

    Son dakika haberi... 'in Foça ilçesi açıklarında tekneyle kaçmaya çalışan 7 şüphelisi yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Tekneyle kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
    Emniyet ve ekipleri, Ayvalık'tan 12 kişi ile hareket eden bir tekneyi takibe aldı. Foça ilçesi açıklarında durdurulan teknede 4 çocuk, 1 organizatör ve 7 de yetiştin vardı.

    Kimlik kontrollerinde bu kişilerin meslekten ihraç edilen emniyet mensubu oldukları ve soruşturması sebebiyle haklarında çıkış yasağı bulunduğu belirlendi.

    2'si meslekten ihraç emniyet amiri 7 FETÖ şüphelisi ile kaçışa aracılık eden bir kişi Foça'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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