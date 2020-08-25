Emniyet ve Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvalık'tan 12 kişi ile hareket eden bir tekneyi takibe aldı. Foça ilçesi açıklarında durdurulan teknede 4 çocuk, 1 organizatör ve 7 de yetiştin vardı.
Kimlik kontrollerinde bu kişilerin meslekten ihraç edilen emniyet mensubu oldukları ve FETÖ soruşturması sebebiyle haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi.
2'si meslekten ihraç emniyet amiri 7 FETÖ şüphelisi ile kaçışa aracılık eden bir kişi Foça'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kimlik kontrollerinde bu kişilerin meslekten ihraç edilen emniyet mensubu oldukları ve FETÖ soruşturması sebebiyle haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi.
2'si meslekten ihraç emniyet amiri 7 FETÖ şüphelisi ile kaçışa aracılık eden bir kişi Foça'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.