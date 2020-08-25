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    • 25.08.2020 11:49
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    Son dakika: Zeytinburnu'nda metrobüste : Alev topuna döndü

    Son dakika haberine göre, Zeytinburnu'nda metrobüste çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alev alev yanan araca müdahale ederek, yangını söndürdü. Öte yandan Zeytinburnu'ndaki metrobüs yangını nedeniyle D-100 Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Araçlar yan yola yönlendiriliyor.


    Zeytinburnu'nda metrobüste çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alev alev yanan araca müdahale ederek, yangını söndürdü.



    Zeytinburnu'nda metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda aracı sardı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.







    Olay yerine gelen ekipler araçtaki yangına müdahale ederek, söndürdü.





    Metrobüsteki yangın nedeniyle hem metrobüs seferlerinde hem de Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler aksadı.





    D-100 ANKARA YÖNÜ TRAFİĞE KAPATILDI
    Öte yandan Zeytinburnu'ndaki metrobüs yangını nedeniyle D-100 Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Araçlar yan yola yönlendiriliyor.

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