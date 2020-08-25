



Salda Gölü ve çevresinin Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildiğini hatırlatan Arslantaş, "Koruma tedbirlerinden sonra yaptırılan ahşap bariyerlerle araçların kıyıya inmesi engellendi. Göl suyu kalitesinde iyileşme sağlandı. Çöpler düzenli olarak alınmaya başlandı. Kaçak yapılar ve bungalovlar kaldırıldı. Atık suların toplanması amacıyla vidanjörler bölgede görevlendirildi." dedi.

Valilikçe de bazı koruma kararları alındığını vurgulayan Arslantaş, bölgede çukur oluşturulması, çamur banyosu yapılması, gölün tabanından ve sahilden kil alınması ve vücuda sürülmesinin yasaklandığını kaydetti.