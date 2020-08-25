"İdrarlarında daha fazla protein ve kırmızı kan hücresi bulunması ve yaklaşık yüzde 15'inde süzme işlevinde azalma da söz konusu. Bu sorunun nedenine ilişkin çeşitli teoriler bulunmaktadır. Hastalarda bu tür ciddi infeksiyonlarda görülen geçici akut böbrek hasarı saptanabilir. Kovid-19 tedavisinin seyrinde, infeksiyonun kendisinin etkisi, tedavide kullanılan ilaçların (birçok ilacın bir arada kullanılması) böbreğe etkisi, yetersiz sıvı tüketiminin böbreğe etkisi bulunuyor. Genelde 60 yaş üstü hastalar yoğun bakım ünitelerine yatırılmaktadır ve bunların da birçoğunda böbrek fonksiyonunu etkileyen yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve koroner arter hastalığı gibi hastalıkların bulunması nedeniyle böbrekte geçici hasar oluşabilir. Şu anda geçici böbrek hasarı olduğunu saptadığımız hastalarda Kovid'e bağlı düzenli devamlı hemodiyaliz vakası bildirilmedi. 'Kovid'i ciddi geçirenlerin böbreklerinde kalıcı hasar var mı?' sorusuna cevap vermek için çok erken."