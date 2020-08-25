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    • 25.08.2020 23:46
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    : Halkımızın sevinciyle sevinemeyenleri üzmeye devam edeceğiz

    katıldığı canlı yayında ekonomik gelişmelere ve gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Konuşmasından bir bölümü sosyal medyadan paylaşan Bakan Albayrak, "Halkının sevinciyle sevinemeyen, üzüntüsüyle üzülmeyen, mutluluğuyla mutlu olamayan kesimi çalışmalarımızla, yeni keşiflerimizle, kaliteli insan kaynağımızla üzmeye devam edeceğiz. Milletimizi ve toplumumuzu sevindirmeye devam edeceğiz." ifadelerine verdi.

    katıldığı canlı yayında ekonomik gelişmelere ve gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    HALKIMIZIN SEVİNCİYLE SEVİNEMEYENLERİ ÜZMEYE DEVAM EDECEĞİZ
    Konuşmasından bir bölümü sosyal medyadan paylaşan Bakan Albayrak, "Halkının sevinciyle sevinemeyen, üzüntüsüyle üzülmeyen, mutluluğuyla mutlu olamayan kesimi çalışmalarımızla, yeni keşiflerimizle, kaliteli insan kaynağımızla üzmeye devam edeceğiz. Milletimizi ve toplumumuzu sevindirmeye devam edeceğiz." ifadelerine verdi.

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