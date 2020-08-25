Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak katıldığı canlı yayında ekonomik gelişmelere ve gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
HALKIMIZIN SEVİNCİYLE SEVİNEMEYENLERİ ÜZMEYE DEVAM EDECEĞİZ
Konuşmasından bir bölümü sosyal medyadan paylaşan Bakan Albayrak, "Halkının sevinciyle sevinemeyen, üzüntüsüyle üzülmeyen, mutluluğuyla mutlu olamayan kesimi çalışmalarımızla, yeni keşiflerimizle, kaliteli insan kaynağımızla üzmeye devam edeceğiz. Milletimizi ve toplumumuzu sevindirmeye devam edeceğiz." ifadelerine verdi.
Halkının sevinciyle sevinemeyen, üzüntüsüyle üzülmeyen, mutluluğuyla mutlu olamayan kesimi ÇALIŞMALARIMIZLA, YENİ KEŞİFLERİMİZLE, KALİTELİ İNSAN KAYNAĞIMIZLA üzmeye devam edeceğiz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 25, 2020
Milletimizi ve toplumumuzu SEVİNDİRMEYE devam edeceğiz. pic.twitter.com/Pu2SGffiLM