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    • 25.08.2020 21:23
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    Partisi Genel Başkanı , Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu

    Demokrasi ve Atılım () Partisi Genel Başkanı , Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi. Babacan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin sonucunun pozitif olduğunu öğrendiğini belirtti.

    Ali Babacan koronavirüse yakalandı

    Demokrasi ve Atılım () Partisi Genel Başkanı , Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

    Babacan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin sonucunun pozitif olduğunu öğrendiğini belirtti.

    Ali Babacan, "Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah. Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin." ifadelerini kullandı.

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