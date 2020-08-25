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    • 25.08.2020 19:12
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    Başkan ve temsili 'ni izledi

    Başkan , Genel Başkanı ile birlikte Ahlat'taki etkinlik alanında düzenlenen ’ni canlandırma etkinliğiyle okçuluk, kökbörü ve atalı okçuluk gösterilerini izledi.

    Başkan Erdoğan ve Bahçeli Ahlat'ta

    Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde eşi Emine Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlarla birlikte dualar eşliğinde Ahlat Gençlik Kampı'nın açılışını gerçekleştirdi.

    Burada kısa bir konuşma yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Selçuklu Mezarlığını ziyaret etti. Ziyaretin ardından Erdoğan beraberindekilerle Çarho mevkiindeki etkinlik alanına geldi.

    Burada kendisini karşılayan jandarma mehteran takımı ve davetlileri selamlayan Erdoğan, ardından han çadırına geçti.

    Çadırda düzenlenen yemek ikramı ve müzik ziyafetinin ardın Erdoğan ve beraberindekiler, etkinlik alanını gezdi. Daha sonra Malazgirt Zaferi'ni canlandırma etkinliğiyle okçuluk, kökbörü ve atlı okçuluk gösterilerini izledi.

    Gösterinin ardından gençlik merkezine geçen Erdoğan, akşam saatlerinde sanatçılar ve gençlerle akşam yemeği yemesi bekleniliyor.
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