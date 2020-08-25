Burada kısa bir konuşma yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Selçuklu Mezarlığını ziyaret etti. Ziyaretin ardından Erdoğan beraberindekilerle Çarho mevkiindeki etkinlik alanına geldi.

Burada kendisini karşılayan jandarma mehteran takımı ve davetlileri selamlayan Erdoğan, ardından han çadırına geçti.