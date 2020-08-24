Öğretmenlere 1200 TL ikramiye! Eğitim ödeneği ne zaman yatar? Kimler eğitim ödeneği alabilir?

Öğretmenlere 1200 TL ikramiye müjdesi! Her yıl göreve başlayan öğretmenler ikramiyeye haz kazanıyor. Eğitim ödeneği sayesinde öğretmenler göreve başladığında zorluk yaşamadan rahat bir nefes alıyor. Peki, 1200 TL eğitim ödeneği ne zaman yatar? Kimler eğitim ödeneği alabilir? Yapılacak ödemeden binde 8 damga vergisi kesildikten sonra kadrolu öğretmenlere 1.200,32 TL net ödeme yapılacak.
2020 EĞİTİM ÖDENEĞİ NASIL HESAPLANIYOR?
Ödeneğin tutarı, hakem kurulu kararıyla bin 210 lira olarak belirlendi. Ödeneğin damga vergisi kesilmiş, yani net tutarı ise bin 200 lira 82 kuruş olacak.
Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılmıştı. Kararda açıklanan ilgili madde: Öğretim yılına hazırlık ödeneği Madde 11- (1) 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılma hazırlık ödeneği; 2020 yılında 1.210 TL, 2021 yılında 1.250 TL olarak ödenir. Yapılacak ödemeden binde 8 damga vergisi kesildikten sonra kadrolu öğretmenlere 1.200,32 TL net ödeme yapılacak. Sözleşmeli öğretmenlerin ayrıca SGK kesintisi olduğundan bu öğretmenlere net olarak 1.032,28 TL ödeme yapılacak.
EĞİTİM ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR?
Öğretim yılına hazırlık ödeneği, ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapanlara ödenir.
EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATAR?
Eğitim Ödeneği - Çeşitli sebeplerle (askerlik, ücretsiz izin, doğum izni vs.) Eylül ayı içerisinde fiilen görevde olmayıp eğitim-öğretim yılı içerisinde göreve başlayanlara, göreve başlamalarından sonra belirli oranlarda ödeniyor.
Ödemelerin Eylül ayının ilk haftalarında yapılması bekleniyor.
4A KADROLU ÖĞRETMENLERİN KADEMELERİNE GÖRE ZAMLI MAAŞLARI NE KADARDIR?
Yeni kadrolu öğretmen aylıkları aşağıdaki gibidir:
9/1 derecesi ile işe yeni başlamış olan öğretmenlere 4.039 TL aylık ödenmektedir.
9/2 kademesindeki 1 yıllık öğretmenlerin aylık tutarları 4.044 TL olmaktadır.
8/2 derecesinde 1 yıldır çalışan öğretmenlere aylık 4.046 TL maaş ödenmektedir.
8/3 kademesinde 2 yıldır hizmet veren öğretmenlere yapılan aylık ödemesi 4.098 TL'dir.
7/1 derecesinde 3 yıllık deneyimi olan öğretmenlerin aldıkları maaş tutarı 4.107 TL'dir.
4 yıl süre ile 7/2 kademesinde çalışıldığında 4.111 TL aylık alınmaktadır.
5 sene 7/3 derecesinde çalışan öğretmenlere yeni zam ile beraber 4.118 TL ödeme yapılmaktadır.
6 yıl 6/1 kademesinde hizmet veren öğretmenler, 4.127 TL aylık ödemesi almaktadırlar.
5/2 kademesi ile 10 yıl hizmet verilir ise; 4.180 TL aylık ödemesine hak kazanılmaktadır.
3/1 derecesi ile 15 yıl öğretmenlik yapanlara ödenen maaş 4.444 TL'dir.
2/3 kademesinde 20 sene öğretmenlik görevini yerine getirenlere 2020 yılında yapılan zam ile beraber 4.547 TL maaş ödenmektedir.
25 yıl ve üzeri süre boyunca 1/4 derecesinde çalışan öğretmenlere 4.663 TL maaş ödemesi yapılmaktadır.
4B SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADARDIR?
Sözleşmeli öğretmenlerin aylık tutarları, hizmet sürelerine göre aşağıda verilmiştir:
Yeni göreve başlamış olan sözleşmeli öğretmenlere ödenen tutar; 4.494,26 TL'dir.
5 ile 10 yıl arasında bir hizmet süresi bulunan sözleşmeli öğretmenlere ödenen maaş tutarı; 4.562 TL'dir.
10 ile 15 sene arasında bir sürede hizmet yılına sahip olan sözleşmeli öğretmenler; 4.945 TL aylık almaktadırlar.
Hizmet süresi 15 ile 20 yıl arasında olanlara ödenen tutar; 5.314 TL olmaktadır.
20 yıl ve üzeri süre ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışanlara ödenen maaş tutarı; 5.511 TL'dir.
Sözleşmeli öğretmen maaşı hesaplanırken; asgari geçim indirimi, aile yardımı ödeneği, ek ödeme, hazırlık ödeneği, ek ders ücreti, nöbet ücreti, toplu sözleşme ikramiyesi gibi ödemeler de dahil edilmektedir.