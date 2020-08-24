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    • 24.08.2020 23:16
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    İletişim Başkanlığı'ndan Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümüne özel “” marşı!

    ’nin 949. yıl dönümüne özel “” marşı hazırladı. İletişim Başkanı , “Kızıl Elma” marşını "Bizim için Kızıl Elma büyük ve güçlü Türkiye’dir. Malazgirt’ten ’a destanlar yazan milletimizin kutlu yürüyüşüdür." ifadeleriyle paylaştı.

    'nin 949. yıl dönümüne özel "" marşı hazırladı.

    "BİZİM İÇİN KIZIL ELMA BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'DİR"
    İletişim Başkanı , "Kızıl Elma" marşını "Bizim için Kızıl Elma büyük ve güçlü Türkiye'dir. Malazgirt'ten 15 Temmuz'a destanlar yazan milletimizin kutlu yürüyüşüdür. Kızıl Elma, gölgesinde nice mazlumun serinlediği ulu çınardır. Cebeli Tarık'tan Hicaz'a Balkanlardan Asya'ya tüm insanlığın hasretle beklediğidir." sözleriyle Twitter hesabından paylaştı.

    Kızıl Elma marşının klibi, 1071 Malazgirt Zaferi'nden Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna, İstanbul'un Fethinden ve Kurtuluş Savaşına, Destanından günümüze kadar aynı ruhun taşındığı temaları üzerine kurgulandı.

    Klipte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fetih suresinin ilk ayetlerini okuması da yer aldı.

    Kızıl Elma marşının sözleri şu şekilde:

    Canlar canının yolunda ancak
    Kızıl elma hedefine ulaşılacak
    Vadedilmiş olan ilahi nur Hâk
    Ebedi mutlak hakim olacak

    Kızıl elmanın fethiyle ancak
    Yeryüzü sükun huzur bulacak
    Geliyoruz ey şanlı al bayrak
    Vatan aşkıyla her köşe bucak

    Arşa yükselsin tekbir sesleri
    Allah-u Ekber arş ileri
    Türk'ün askeri candır siperi
    Kahraman yurdumun onur izzeti

    Arşa yükselsin tekbir sesleri
    Allah Allah diyerek dönmeyiz geri
    Vur ki inlesin zalimin sesi
    Yedi cihan duysun hür sesimizi

    Şanlı Türkiyem albayrağına
    Bağlıyız gönülden canım vatana
    Başlar koyar yoluna tüm cihanda
    Şu çılgın Türkler hilal uğruna

    Haydi Türkiyem Allah aşkına
    Tarihe bir daha damga vurmaya
    Ey aziz millet vatan namına
    Yeniden nesillere ilham olmaya

    Malazgirt'te şahlanan
    Kuruluş'ta Osman Gazi oluyor bu kan
    Fetihlerle müjdelenen Sultan-ı Cihan
    Çanakkale meydanında çocuk kahraman

    Nesebinden geliyor yine aynı kan
    Dirilişle yeniden yazıyor destan
    İ'lâ-yi Kelimetullah bekliyor cihan
    İstikamet kızıl elma vermeyiz aman

    Malazgirt'te şahlanan Alparslan gibi
    Zaferlerle tarih yazan ecdadım gibi
    Çağ kapatıp çağ açan ceddimiz gibi
    Hedefimiz kızıl elma marş ileri

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    Haberler Güncel İletişim Başkanlığı'ndan Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümüne özel “Kızıl Elma” marşı!
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