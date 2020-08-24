Başkan Erdoğan, bugün kritik Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından Doğu Akdeniz cephesinde yaşananlar ve yaşanacaklarla ilgili keskin ve atak plânlarını açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN BU SÖZLERİ SONRASI TUTUŞTULAR: ORUÇ REİS ÇOK DAHA KARARLI HAREKET EDECEKTİR"

Oruç Reis gemisiyle yürütülen sismik araştırmalarla ilgili Navtex adı verilen duyurunun süresinin 27 Ağustos'a kadar uzatıldığını anımsatan Başkan Erdoğan, "Nokta mı, virgül mü? Buraya ben şimdi bir virgül koyayım. Çünkü bundan sonrası da bunun var. Türkiye'nin Uluslararası Denizcilik Örgütü kurallarına uygun şekilde yürüttüğü bu faaliyetlere karşılık Yunanistan yetkisiz şekilde ve şımarıkça bir edayla kendi Navtex mesajını yayınlamıştır. Her şeyden önce Yunanistan'ın bölgede böyle bir Navtex ilanına hakkı yoktur. Yapılan bu açıklama bölgede bulunan tüm gemilerin kıyı ve seyir emniyetini tehlikeye atan bir şımarıklıktır. Uluslararası hukukta, iyi niyete, komşuluk ilişkilerine aykırı bu tutumuyla Yunanistan kendi kendini içinden çıkamayacağı bir kaosun içine atmıştır. Bundan sonra bölgede yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan, tek zarar gören de yine bu ülkenin kendisi olacaktır.

"YUNANİSTAN'I TÜRK DONANMASININ ÖNÜNE ATANLARIN..."