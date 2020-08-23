FETÖ’ye operasyon

İzmir merkezli 40 ilde terör örgütü FETÖ/PYD'ye yönelik operasyon yapıldı. Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik 47 kişi gözaltına alındı. 29'u muvazzaf, 7'si ise görevden ihraç edilen astsubay olmak üzere toplam 36 kişi tutuklandı.
CEYHAN TORLAK
FİRARİ SUNUCU YAKALANDI
Kocaeli'nde terör örgütü FETÖ'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Hakkında arama kararı bulunan sunucu Erkan Akkuş saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Akkuş, eski Bugün TV'de spikerdi.
CEYHAN TORLAK
FİRARİ SUNUCU YAKALANDI
Kocaeli'nde terör örgütü FETÖ'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Hakkında arama kararı bulunan sunucu Erkan Akkuş saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Akkuş, eski Bugün TV'de spikerdi.