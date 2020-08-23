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    • 23.08.2020 Gazete
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    FETÖ’ye operasyon

    İzmir merkezli 40 ilde terör örgütü FETÖ/PYD'ye yönelik operasyon yapıldı. Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik 47 kişi gözaltına alındı. 29'u muvazzaf, 7'si ise görevden ihraç edilen astsubay olmak üzere toplam 36 kişi tutuklandı.

    FETÖ’ye operasyon
    İzmir merkezli 40 ilde terör örgütü FETÖ/PYD'ye yönelik operasyon yapıldı. Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik 47 kişi gözaltına alındı. 29'u muvazzaf, 7'si ise görevden ihraç edilen astsubay olmak üzere toplam 36 kişi tutuklandı.

    CEYHAN TORLAK

    FİRARİ SUNUCU YAKALANDI
    Kocaeli'nde terör örgütü FETÖ'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Hakkında arama kararı bulunan sunucu Erkan Akkuş saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Akkuş, eski Bugün TV'de spikerdi.
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