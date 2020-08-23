FETÖ’ye operasyon

merkezli 40 ilde terör örgütü FETÖ/PYD'ye yönelik operasyon yapıldı.29'u muvazzaf, 7'si ise görevden ihraç edilen astsubay olmak üzere toplam 36 kişi tutuklandı.terör örgütüFETÖ'ye yöneliksoruşturmabaşlatıldı.Hakkında aramakararı bulunansunucuGözaltına alınanAkkuş, eskiBugün TV'despikerdi.