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    • 23.08.2020 Gazete
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    Erdoğan’dan kritik görüşme

    Başkan Erdoğan, dün Başkanı ile bir telefon görüşmesi yaptı. Başkan Erdoğan, Abbas'a "Haklı davanızın yanındayız" mesajı yolladı. Abbas ise Türkiye'nin doğalgaz keşfini kutladı.

    Erdoğan’dan kritik görüşme
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi yaptı. Başkan Erdoğan, Abbas'a "Haklı davanızın yanındayız" mesajı yolladı. Abbas ise Türkiye'nin doğalgaz keşfini kutladı.

    BAYRAMOV TEBRİK ETTİ
    Dünya, Türkiye'nin doğalgaz keşfine kilitlendi. Bir tebrik de kardeş ülke Azerbaycan'dan geldi. Ceyhun Bayramov, dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.

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