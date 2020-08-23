Erdoğan’dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi yaptı. Başkan Erdoğan, Abbas'a "Haklı davanızın yanındayız" mesajı yolladı. Abbas ise Türkiye'nin doğalgaz keşfini kutladı.
BAYRAMOV TEBRİK ETTİ
Dünya, Türkiye'nin doğalgaz keşfine kilitlendi. Bir tebrik de kardeş ülke Azerbaycan'dan geldi. Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.
BAYRAMOV TEBRİK ETTİ
Dünya, Türkiye'nin doğalgaz keşfine kilitlendi. Bir tebrik de kardeş ülke Azerbaycan'dan geldi. Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.