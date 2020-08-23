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    • 23.08.2020 Gazete
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    Corona’da inecek var! ,

    Mega kent 'da normalleşme sonrası . Coronavirüs karantinasında 400 bine düşen akbil geçişi, günü tam 4 milyona çıktı! Özellikle metrobüste . Bu durum, salgınla mücadelede panik yarattı.

    Corona’da inecek var
    Mega kent 'da normalleşme sonrası . Coronavirüs karantinasında 400 bine düşen akbil geçişi, günü tam 4 milyona çıktı! Özellikle metrobüste sosyal mesafeyi korumak imkansızlaştı. Bu durum, salgınla mücadelede panik yarattı.

    Vatandaşlar, araçların çok dolu olmasından yakındı. İşe gidip dönerken metrobüs kullandığını söyleyen Nesrin Çiftçi, "Millet mecbur binecek. Normalde yeterli değildi şu an hiç değil. Nefesler karışarak gidip geliyorduk şimdi de öyle. Sosyal mesafe döneminde hiç yeterli değil" ifadesini kullandı.

    1.309 YENİ VAKA
    Sağlık Bakanı Koca, 93.007 testten 1.309 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 801 kişinin ise iyileştiğini açıkladı.



    'KOCA'MAN UYARI
    Konya'da düğüne giden Mihri Ateş (70), gittiği düğünde Corona'ya yakalandı. Kurtarılamadı. Oğlu İsmail Çimen, önceki gün mezarının başında gözyaşlarını tutamadı. ı Fahrettin Koca, o fotoğrafı Twitter'dan paylaştı. Altına, Çimen'in şu sözlerini yazdı: Başa gelmeyince kimse dikkate almıyor. Halen düğüne, cenazeye gidiliyor.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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