ÖSYM güncel takvim: 2020 KPSS ertelenecek mi? Vaka artışı nedeniyle KPSS tarihi değişecek mi?

KPSS ertelenecek mi 2020? KPSS tarihi değişecek mi? Tüm dünyayı sarsan pandemi nedeniyle Türkiye'de düzenlenen sınavlar da topluca ertelenmişti. Normalleşmenin ardından YKS, LGS, DGS gibi sınavlar tamamlanmıştı. Ancak vaka sayılarının yeniden yükselmesiyle KPSS ertelenecek mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte, 2020 ÖSYM güncel takvim…

KPSS 2020 ERTELENECEK Mİ?

ÖSYM tarafından sınav tarihlerinin değişmesiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. 2020 KPSS sınavları belirlenen tarihlerde yapılacak.