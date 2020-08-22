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    • 22.08.2020 15:42
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    bölgesinde alçak saldırı: 3 yaralı

    Son dakika haberine göre ile terör örgütü PKK/YPG'nin elinden kurtarılan Tel Abyad bölgesinde, bomba yüklü motosikletle alçak bir saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 sivil yaralandı.

    Barış Pınarı Harekatı bölgesinde alçak saldırı

    Türkiye'nin gerçekleştirdiği 'yla terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü motosikletle düzenlen terör saldırısında 3 sivil yaralandı.

    Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk beldesinde park halindeki bomba yüklü motosiklet infilak etti.

    Belde merkezindeki mezarlığın yakınında düzenlenen terör saldırısı sonucunda 3 sivil yaralandı.

    Yaralılar bölgedeki en yakın hastaneye sevk edildi.

    Saldırının meydana geldiği noktaya intikal eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ve yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

    SMO'ya bağlı güvenlik güçleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda bu ay Rasulayn ilçesi ile Mebruke ve Suluk beldelerinde 4 terör saldırısı önlenmişti.

    YPG/PKK'nın son günlerde SMO'nun kontrolündeki yerleşim yerlerinde bomba yüklü araçları infilak ettirerek eylemler düzenlemesi dikkati çekiyor.

    Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk beldesi, harekat kapsamında 13 Ekim'de YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.

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