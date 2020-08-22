Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.08.2020 22:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.08.2020 22:49
    ABONE OL

    Başkan 'a Çengelköy'de sevgi seli

    Başkan , Üsküdar Çengelköy'de bulunan bir restoranda yemek yedi. Erdoğan, restorandan ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bir restoranda yemek yedi.

    Erdoğan, gün içinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyetle Vahdettin Köşkü'nde görüştü.



    Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarının ardından Vahdettin Köşkü'nden ayrılırken, Çengelköy Caddesi'nde vatandaşları selamladı, daha sonra caddedeki kebap ve pide satışı yapan bir restorana girdi.

    Burada bir süre vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, beraberindekilerle yemek yedi.

    VATANDAŞLARI SELAMLADI
    Erdoğan, restorandan ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Çengelköy'de sevgi seli
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri