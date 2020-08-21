

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geldi.







Erdoğan saat 13.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan, cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geçti. Erdoğan'ın buradan açıklama yapmak üzere Dolmabahçe Ofise gitmesi bekleniyor.





Sayın Cumhurbaşkanımız saat 15.00'teki Millete Sesleniş konuşmasından önce Cuma Namazını eda etmek üzere Eyüp Sultan Camii Şerifi'ne geldi; Eyüp Sultan Hazretlerinin manevi huzurunda dua etti. Bugünümüze binlerce kez hamdolsun. #MüjdelerOlsun pic.twitter.com/krvsrDrAl1 August 21, 2020





Başkan Erdoğan'ın merakla beklenen açıklamasına dakikalar kala İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da dikkat çeken bir paylaşım geldi. Altun, Başkan Erdoğan'ın Eyüp Sultan Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası fotoğrafını paylaşarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız saat 15.00'teki Millete Sesleniş konuşmasından önce Cuma Namazını eda etmek üzere Eyüp Sultan Camii Şerifi'ne geldi; Eyüp Sultan Hazretlerinin manevi huzurunda dua etti. Bugünümüze binlerce kez hamdolsun. #MüjdelerOlsun" notunu düştü.



