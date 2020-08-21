Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.08.2020 13:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.08.2020 14:15
    ABONE OL

    Son dakika: Başkan Erdoğan 'nde

    Son dakika haberine göre, Başkan , 13.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için 'ne geldi. Erdoğan'ın buradan açıklama yapmak üzere Dolmabahçe Ofise gitmesi bekleniyor.


    Başkan , cuma namazı için 'ne geldi.



    Erdoğan saat 13.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan, cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne geçti. Erdoğan'ın buradan açıklama yapmak üzere Dolmabahçe Ofise gitmesi bekleniyor.




    Başkan Erdoğan'ın merakla beklenen açıklamasına dakikalar kala İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da dikkat çeken bir paylaşım geldi. Altun, Başkan Erdoğan'ın Eyüp Sultan Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası fotoğrafını paylaşarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız saat 15.00'teki Millete Sesleniş konuşmasından önce Cuma Namazını eda etmek üzere Eyüp Sultan Camii Şerifi'ne geldi; Eyüp Sultan Hazretlerinin manevi huzurunda dua etti. Bugünümüze binlerce kez hamdolsun. #MüjdelerOlsun" notunu düştü.


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan Eyüpsultan Camii'nde
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri