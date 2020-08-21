Başkan Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, kas kaybı hastalığı SMA Tip 2, Tip 3 ilaçlarına erişimde yaşanan sorun çözüldü. Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan düzenlemeye göre SMA hastası çocuğun dozu 632 bin lirayı geçen (73 bin euro) Spinraza ilacı devlet karşılayacak.
Karar, Türkiye'de sayısı bini geçen SMA hastası bebekler, çocuklar ve aileleri için nefes oldu. Bu ilaç yaklaşık 4 ayda bir 4 doz yükleniyor. Bu durumda ödenen tutar 2.5 milyon lirayı (292 bin euro) geçiyor.
SMA'lı çocuklar için kampanya başlatan sanatçı Bergüzar Korel, alınan bu karar üzerine herkese teşekkür etti.
HAZAL ATEŞ
Karar, Türkiye'de sayısı bini geçen SMA hastası bebekler, çocuklar ve aileleri için nefes oldu. Bu ilaç yaklaşık 4 ayda bir 4 doz yükleniyor. Bu durumda ödenen tutar 2.5 milyon lirayı (292 bin euro) geçiyor.
SMA'lı çocuklar için kampanya başlatan sanatçı Bergüzar Korel, alınan bu karar üzerine herkese teşekkür etti.
HAZAL ATEŞ