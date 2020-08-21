Kahvelerde oyun oynamak serbest oldu mu? Kahvelerde tavla, okey ve kağıt yasağı ne zaman kalkacak?

Kahveler normalleşme süreciyle birlikte faaliyete geçti. Ancak koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kahvehanelerde bazı kısıtlamalar uygulanmaya devam ediyor. Temmuz ayının ortalarında lokanta, restoran, kafe, kıraathane vb. işyerleri için saat kısıtlaması kaldırıldı. Bu kapsamda Ağustos ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde "Kahvelerde tavla, okey ve kağıt yasağı ne zaman kalkacak?" sorusunun yanıtı merak konusu oluyor.

KAHVELERDE OKEY, TAVLA, KAĞIT NE ZAMAN SERBEST OLACAK?

Kahvehanelerde oyun yasağı halen devam ediyor. Konu hakkında herhangi bir son dakika açıklaması geldiği takdirde haberimizin içerisine anlık olarak eklenecektir.