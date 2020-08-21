A Haber canlı izle: Başkan Erdoğan açıklaması izle!

DOĞALGAZ MI?

Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'deki faaliyetler hakkında konuşurken müjde olduğunu söylemesi, akıllara doğal gaz mı bulundu sorusunu getirdi. Doğu Akdeniz'de Türkiye düşmanlarını çıldırtan faaliyetlere imza atan Türkiye, sondaj gemileriyle doğal gaz aramasını halen gerçekleştiriyor. Erdoğan'ın Cuma günü duyuracağı müjdenin, sondaj çalışmaları sonrasında doğal gaz bulunduğu bilgisi olma ihtimali konuşulmaya başlandı.

KORONAVİRÜS AŞISI MI?

Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'den önce koronavirüs salgınına ilişkin konuşması da dikkatlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs vakalarının artmasına rağmen halen kontrol altında olduğunu söyledi. Bununla birlikte, Erdoğan'ın Cuma günü açıklanacağını duyurduğu müjdenin koronavirüs aşısı olabileceği de iddia ediliyor.

YERLİ OTOMOBİL Mİ?

Erdoğan'ın teknolojik bir yatırımın töreninde söz konusu açıklamayı yapması, yerli otomobil ile ilgili bir konu olabileceği fikrini de akıllara getirdi. Yeri otomobilin fiyatının açıklanabileceği veya üretimine ilişkin birtakım müdelerin duyurulabileceği de ifade ediliyor.