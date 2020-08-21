21 Ağustos korona tablosu her gün akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından vatandaşlara duyuruluyor. Bu kapsamda günün güncel koronavirüs tablosu merak eden vatandaşlar son durumu öğrenmek için açıklamayı bekliyor. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloya göre, dün 92 bin 301 test yapıldı, 1412 kişide Kovid-19 tespit edildi. Peki, koronavirüs ölüm, vaka ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

KORONAVİRÜS ÖLÜM, VAKA VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Ağustos vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.