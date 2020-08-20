YDS başvuruları nasıl yapılır? YDS geç başvuru süresi bugün sona eriyor!

Sınava, 19-26 Şubat arasında veya 10 Mart'ta başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 19-20 Ağustos'ta ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden "https://ais.osym.gov.tr" sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

BAŞVURUDA HES KODU ALINACAK



Sınava başvuruda, HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "http://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

YDS BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)