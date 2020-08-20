BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM grup tarama uygulaması ne zaman biter?

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Aylardır beklenen BİLSEM sınav sonuçları için gözler yapılan duyurulara çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanması beklenen BİLSEM sonuçları için heyecan dorukta. Sınava giren öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorguluyor. Ancak sonuçlar açıklanmadan önce grup tarama uygulamalarının bitmesi gerekiyor.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından BİLSEM sonuçlarının başlaması bekleniyor. Tahminlere göre Ekim ayı içerisinde grup tarama uygulamaları tamamlanacak ve sonuçlar açıklanacak. Kasım ayı itibariyle de bireysel değerlendirmelerin başlayacağı tahmin ediliyor.