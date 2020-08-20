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    Son dakika: tablosunu paylaştı

    Son dakika haberleri... vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Buna göre, 'de son 24 saatte 1412 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 254 bin 520 bin, can kaybı 6 bin 58 oldu. Bakan Koca açıklamasında "Son 1 haftadaki ortalaması 1.245 olan yeni vaka sayımız, 1.400’ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos’ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9.344’a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız %98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim" dedi.

    İlk olarak 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip şu ana kadar 23 milyona yakın kişiye bulaştı.

    Aralık ayında ortaya çıkan koronavirüse karşı sıkı tedbirler alan ve hükümet salgının ülkemize girmesini ciddi boyutta geciktirdi.

    Alınan tedbirler ile dünyaya örnek olan koronavirüsü kontrol altına alarak ölüm sayılarını 20'lere kadar düşürdü.

    koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1412 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 254 bin 520 bin, can kaybı 6 bin 58 oldu. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son 1 haftadaki ortalaması 1.245 olan yeni vaka sayımız, 1.400'ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos'ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9.344'a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız %98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim" dedi.

    Koca, "1 Temmuz'da 7.507 olan filyasyon ekibi sayımızı 9.344'e çıkardık, 1.837 yeni filyasyon ekibi kurduk. Her ekibimizde bir hekim görevlendirdik. Temaslı zincirinde olduğu bilinen kişilere ulaşma oranımız, son 45 günde %98,9'dur. Filyasyon başarımız sürüyor. Yenilen virüs olacak." dedi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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