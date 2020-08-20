



Tüm eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini söyleyen İlhan Bektaş, "Sabah 8 civarında başladı. Ben işe gitmiştim. İşten çağırdılar. Geldim manzara buydu. Evi bu halde buldum. Eşyalar şu an içeride. Parkeler bu halde. Temizleyeceğiz. Aynen devam ediyor halimiz. Mağdur olduk. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Çocukları komşulara gönderdik. Ben ve hanım bir de oğlum var. Torunlar komşuda" şeklinde konuştu.