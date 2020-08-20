



Bu gelişme üzerine, bölgede yarım kalan yıkım çalışmalarına yeniden başlandı. Bu süreçte söz konusu işletmenin Yapı Kayıt Belgesi'nin de iptal edildiği bildirildi.



350 metrekaresi ahşap iskele olmak üzerek yaklaşık bir dönümlük alanda faaliyet gösteren plaj işletmesinin yıkım işlemlerinin kısa süre içinde tamamlanacağı ve akabinde bölgenin doğal görünüme kavuşturulması için çalışmalara başlanacağı öğrenildi.



