ODA TV'den haddini aşan yazı! Peygamberimiz Hz. Muhammed ve eşini hedef aldılar!

İNAL: "ALENİ ŞEKİLDE VE ALÇAKÇA SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZE SALDIRAN VE İFTİRA İÇEREN BU YAZIYI YAYMAKTAKİ MAKSADINIZI BİLİYORUZ"

Avukat Mustafa Doğan İnal, İslam'a, Peygamberimiz Hz. Muhammed ve eşine ağır hakaret eden yazıyı yazan Cazim Gürbüz ile söz konusu yazıyı yayınlayan Oda TV'ye dava açacağını açıkladı.

İnal; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu. İnal, Oda TV'yi eleştirerek, "Aleni şekilde ve alçakça sevgili Peygamberimize saldıran ve iftira içeren bu yazıyı yaymaktaki maksadınızı biliyoruz. Kininiz ve küfrünüze sessiz kalmayacağız, hukuk önünde sonuna kadar takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

KENAN KIRAN-SABAH