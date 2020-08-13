Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.08.2020 14:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.08.2020 14:38
    ABONE OL

    'nun 'yi davet etmesi 'ni böldü! İl başkanı etti...

    ’nun genel başkanı olduğu ’nde depremi yaşanıyor. 26 Temmuz’da yapılan ’daki genel merkez açılışına HDP'li milletvekilleri ve il genel meclis üyesinin davet edilmesi getirdi. Partinin İl Başkanı Hücum istifa etti.

    Ahmet Davutoğlu'nun HDP'yi davet etmesi Gelecek Partisi'ni böldü! İl başkanı istifa etti...

    'ye yapılan davet 'nun başında olduğu 'ni böldü. Eli kanlı terör örgütü 'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin partinin genel merkez açılışına davet edilmesi yı da beraberinde getirdi.

    26 Temmuz'da 'daki Genel Merkez binasının açılışına HDP'li milletvekilleri ve il genel meclis üyesi de davet edilmişti. Terör örgütü destekçilerine davet gitmesi kuruluş aşamasındaki partide tartışmalara neden oldu. Bu duruma tepki gösteren Gelecek Partisi İl Başkanı Hücum , istifa etti.

    HDP'ye davet istifa getirdi

    Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

    "26 Temmuz'da Genel Merkez binasının açılışı için Ankara'ya gitmiştim. Giresunlu il Başkanı ve bir şehit yakını olarak programı ayakta dinlemekteydim. HDP milletvekili, HDP il genel Meclis üyesinin davetliler arasında olduğunu anonsta duyduğum anda ve onların ön sırada oturduklarını görünce bize tevdi edilen il başkanlığı görevini sonlandırma kararı aldım."

    DP'nin resmi bir parti olduğunu iddia eden Gelecek Partisi İl Başkanı Ali İhsan Dilmen ise tepki çeken davet ile ilgili "Biz açılışımıza davet etmişiz onlar da davete icap etmişler. Onurlandırmışlar. Şereflendirmişler, toplantımıza katılmışlar." açıklamasında bulundu.

    Haberler Güncel Ahmet Davutoğlu'nun HDP'yi davet etmesi Gelecek Partisi'ni böldü! İl başkanı istifa etti...
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri