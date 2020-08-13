Ahmet Davutoğlu'nun HDP'yi davet etmesi Gelecek Partisi'ni böldü! İl başkanı istifa etti...

HDP'ye yapılan davet Ahmet Davutoğlu'nun başında olduğu Gelecek Partisi'ni böldü. Eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin partinin genel merkez açılışına davet edilmesi istifayı da beraberinde getirdi.

26 Temmuz'da Ankara'daki Genel Merkez binasının açılışına HDP'li milletvekilleri ve il genel meclis üyesi de davet edilmişti. Terör örgütü destekçilerine davet gitmesi kuruluş aşamasındaki partide tartışmalara neden oldu. Bu duruma tepki gösteren Gelecek Partisi Giresun İl Başkanı Hücum Ahmet Yıldız, istifa etti.

HDP'ye davet istifa getirdi

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"26 Temmuz'da Genel Merkez binasının açılışı için Ankara'ya gitmiştim. Giresunlu il Başkanı ve bir şehit yakını olarak programı ayakta dinlemekteydim. HDP milletvekili, HDP il genel Meclis üyesinin davetliler arasında olduğunu anonsta duyduğum anda ve onların ön sırada oturduklarını görünce bize tevdi edilen il başkanlığı görevini sonlandırma kararı aldım."

DP'nin resmi bir parti olduğunu iddia eden Gelecek Partisi Aydın İl Başkanı Ali İhsan Dilmen ise tepki çeken davet ile ilgili "Biz açılışımıza davet etmişiz onlar da davete icap etmişler. Onurlandırmışlar. Şereflendirmişler, toplantımıza katılmışlar." açıklamasında bulundu.