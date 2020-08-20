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    'te öldürülen köy muhtarı hakkında valilikten açıklama: bağlantılı olabilir

    'in ilçesine bağlı muhtarı , uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Bitilis Valiliği, "Olayın ilk değerlendirmede bağlantılı olabileceği değerlendirilmiş olup, gerekli soruşturma ve operasyonlar derhal başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

    Köy muhtarı öldürüldü: Terör bağlantılı...

    Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Dönertaş köyü muhtarı Şahin Barlak, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

    Valilikten yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirilerek şunlar kaydedildi:

    "Tatvan ilçemize bağlı Dönertaş köyü muhtarı Şahin Barlak, 20 Ağustos Perşembe (bugün) akşam saat 21.00 sularında köydeki evinin önünde kimliği belirlenemeyen iki kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiştir. Olayın ilk değerlendirmede terör bağlantılı olabileceği değerlendirilmiş olup, gerekli soruşturma ve operasyonlar derhal başlatılmıştır."
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