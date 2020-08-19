BAYKAR tarafından yapılan açıklamaya göre, Orta İrtifa Sistem Doğrulama Testi kapsamında saat 14.14'te havalanan Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde gerçekleştirilen test uçuşunda ortalama 20 bin feet irtifada (Yaklaşık 6,1 km) 2 saat 26 dakika havada kaldı. Gökyüzünde gerçekleştirilen testlerin ardından saat 16.40'da piste teker koyan Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipinin ikinci, toplam da ise dördüncü uçuş testi de başarıyla tamamlanmış oldu.

SELÇUK BAYRAKTAR: ORTA İRTİFA SİSTEM TANIMLAMA TESTİNİ TAMAMLADIK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuk Bayraktar, "Bugün Bayraktar Akıncı Prototip 2 ile Orta İrtifa Sistem Tanımlama uçuşumuzu gerçekleştirdik. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

"ARALARINDA KARDEŞÇE BİR REKABET YOK DA DİYEMEYİZ"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bayraktar, "Abisinden daha hızlı çıktı... Uçuşunu da başarıyla tamamladı. Hem de daha yükseğe tırmandı.. Aralarında kardeşce bir rekabet de yok diyemeyiz. Bir maşallahınızı alır..." notuyla Akıncı TİHA'nın videosunu paylaştı.

AKINCI PT-2 (Prototip 2).



Abisinden daha hızlı çıktı... 2.Uçuşunu da başarıyla tamamladı. Hem de daha yükseğe tırmandı..



Aralarında kardeşce bir rekabet de yok diyemeyiz. 🐳🐳 😉



Bir maşallahınızı alır...#MilliTeknolojiHamlesi ✈🐳🚀🇹🇷 pic.twitter.com/8KtsSBbIZl — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) August 19, 2020

TESTLER İKİ PROTOTİPLE SÜRÜYOR