BAYKAR tarafından yapılan açıklamaya göre, Orta İrtifa Sistem Doğrulama Testi kapsamında saat 14.14'te havalanan Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde gerçekleştirilen test uçuşunda ortalama 20 bin feet irtifada (Yaklaşık 6,1 km) 2 saat 26 dakika havada kaldı. Gökyüzünde gerçekleştirilen testlerin ardından saat 16.40'da piste teker koyan Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipinin ikinci, toplam da ise dördüncü uçuş testi de başarıyla tamamlanmış oldu.
SELÇUK BAYRAKTAR: ORTA İRTİFA SİSTEM TANIMLAMA TESTİNİ TAMAMLADIK
Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuk Bayraktar, "Bugün Bayraktar Akıncı Prototip 2 ile Orta İrtifa Sistem Tanımlama uçuşumuzu gerçekleştirdik. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
"ARALARINDA KARDEŞÇE BİR REKABET YOK DA DİYEMEYİZ"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bayraktar, "Abisinden daha hızlı çıktı... Uçuşunu da başarıyla tamamladı. Hem de daha yükseğe tırmandı.. Aralarında kardeşce bir rekabet de yok diyemeyiz. Bir maşallahınızı alır..." notuyla Akıncı TİHA'nın videosunu paylaştı.
AKINCI PT-2 (Prototip 2).— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) August 19, 2020
Abisinden daha hızlı çıktı... 2.Uçuşunu da başarıyla tamamladı. Hem de daha yükseğe tırmandı..
Aralarında kardeşce bir rekabet de yok diyemeyiz. 🐳🐳 😉
Bir maşallahınızı alır...#MilliTeknolojiHamlesi ✈🐳🚀🇹🇷 pic.twitter.com/8KtsSBbIZl
TESTLER İKİ PROTOTİPLE SÜRÜYOR
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın liderliğinde yürütülen proje kapsamında entegrasyonu tamamlanan Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi, 7 Mayıs 2020 tarihinde Baykar Milli SİHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi'nden devam eden testlere katılmak üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda bulunan Bayraktar AKINCI Test ve Uçuş Eğitim Merkezi'ne intikal etti. İlk uçuşunu 13 Ağustos 2020'de yapan Bayraktar AKINCI'nın ikinci prototipi, söz konusu uçuşta ortalama 5 bin feet irtifada 1 saat 2 dakika havada kaldı. Halen yer ve uçuş testleri iki prototiple devam ediyor.
İLK UÇUŞ 6 ARALIK 2019'DA YAPILDI
Bayraktar AKINCI TİHA, ilk prototipiyle ilk uçuşunu ise 6 Aralık 2019 tarihinde yaptı. Test kapsamında 16 dakikalık uçuş yapan Bayraktar AKINCI, 10 Ocak 2020 tarihinde de Sistem Doğrulama Testi için 1 saat 6 dakikalık uçuş gerçekleştirdi.
İLT TESLİMAT YIL SONUNDA
Yıl sonuna kadar ilk teslimatının gerçekleştirilmesi hedeflenen Bayraktar AKINCI TİHA projesinin üçüncü prototipinin entegrasyon süreci Baykar Milli SİHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi'nde devam ediyor. Üçüncü prototip de entegrasyonun tamamlanmasının ardından test uçuşlarını icra etmek üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'na gönderilecek.