Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun geçtiğimiz yıl elim bir trafik kazası sonucu vefat eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u andı. Altun, sosyal medya hesabından, "Prof. Dr. Haluk Dursun, tarih, bilim ve kültür alanındaki çalışmaları ve eserleri ile ülkemiz için kıymetli bir değerdi... Ebediyete irtihalinin birinci yılında kıymetli hocamızı rahmetle ve minnetle anıyorum." paylaşımında bulundu.

Prof. Dr. Haluk Dursun, tarih, bilim ve kültür alanındaki çalışmaları ve eserleri ile ülkemiz için kıymetli bir değerdi...



Ebediyete irtihalinin birinci yılında kıymetli hocamızı rahmetle ve minnetle anıyorum. pic.twitter.com/FGt0u8Cmcr — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 19, 2020