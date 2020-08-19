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    • 19.08.2020 22:19
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    İletişim Başkanı 'dan Prof. Dr. Ahmet paylaşımı

    Başkanı geçtiğimiz yıl elim bir sonucu vefat eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 'u andı.

    Altun'dan Ahmet Haluk Dursun paylaşımı

    Başkanı geçtiğimiz yıl elim bir sonucu vefat eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 'u andı. Altun, sosyal medya hesabından, "Prof. Dr. Haluk Dursun, tarih, bilim ve kültür alanındaki çalışmaları ve eserleri ile ülkemiz için kıymetli bir değerdi... Ebediyete irtihalinin birinci yılında kıymetli hocamızı rahmetle ve minnetle anıyorum." paylaşımında bulundu.

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    Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun paylaşımı
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