Açık Lise AÖL sonuçları açıklandı mı? 2020 2. dönem AÖL sınav sonuçları sorgula!

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları için heyecan dorukta. 2020 AÖL Açık Lise 2. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı sınava giren binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 17 Ağustos'ta açıklanacağı duyurulan AÖL sonuçları için açıklama yapılmadı. Bu nedenle sınav sonucunu öğrenmek isteyenler AÖL sınav sonuçları sorgulama yapıyor. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Açık Lise AÖL sonuçları henüz duyurulmadı. Ne zaman ve saat kaçta açıklanacağına dair henüz bir açıklama da yapılmadı. MEB tarafından açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.