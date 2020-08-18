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    • 18.08.2020 09:51
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    ’da HTŞ’nin sözde ‘sınır nöbetçisi’ yakalandı

    'da , terör örgütü El-Kaide’nin kolu olan Heyet Tahrir el-Şam’a (HTŞ) yönelik operasyonda, örgütün hakimiyet bölgelerinde sözde sınır nöbeti tuttuğu, larda aktif rol üstlendiği belirlenen M.B.A. (45), polisin operasyonuyla yakalandı.

    Adana’da HTŞ’nin sözde ‘sınır nöbetçisi’ yakalandı

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü HTŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen M.B.A.'nın, sığınmacı gibi sınırdan 'ye girip, 'ya geldiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 'uyuşturucu' ve 'hırsızlık' gibi çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli M.B.A.'yı düzenlenen operasyonla yakaladı.

    SINIR NÖBETİ TUTMUŞ
    Şüpheli M.B.A.'nın, örgütün 'deki iç savaştan faydalanıp, Hama'da hakimiyet kurduğu bölgelerde oluşturduğu hatlarda sözde 'sınır nöbeti' tuttuğu, çıkan larda da aktif rol üstlendiği öne sürüldü. M.B.A.'nın, örgütün sözde 'cihat' çağrısına uyarak Suriye'ye geçtiği, örgütün dağılma sürecine girince Türkiye'ye döndüğü öğrenildi.

    TUTUKLANDI
    Emniyetteki sorgusunda örgütle bağlantısını kabul eden M.B.A.'nın, 'etkin pişmanlık yasası' hükümlerinden yararlanmak istediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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