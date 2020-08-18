AÖL sınavı iptal mi oldu ve AÖL sınav sonuçları neden açıklanmadı şeklindeki sorular, sınava katılım sağlayan adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Sonuçlar açıklandığında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle öğrenilebilecek. AÖL kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos tarihinde başlayacak. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANDI MI?

Sonuçların dün açıklanması bekleniyordu. MEB Açık Lise AÖL sonuçları henüz duyurulmadı. Sınavın iptal olduğuna dair bir bilgi de paylaşılmadı. Ne zaman ve saat kaçta açıklanacağına dair henüz bir açıklama da yapılmadı. MEB tarafından açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

AÖL SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sayfası üzerinden adaylar T.C kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak AÖL 2 .dönem sınav sonuçlarını sorgulayabilirler.